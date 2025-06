Archiviato con la vittoria in Galles e con il secondo posto nel girone il cammino in Nations League, la Nazionale Femminile si appresta a iniziare la preparazione in vista di EURO 2025, in programma dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Il raduno pre Europeo si svolgerà a Coverciano da lunedì 16 a giovedì 19 giugno e da domenica 22 a mercoledì 25 giugno, il giorno in cui verrà ufficializzata la lista delle 23 Azzurre che prenderanno parte al torneo continentale.

Sono 35 le calciatrici convocate da Andrea Soncin per gli otto giorni di allenamento nel Centro Tecnico Federale: le uniche due novità rispetto al gruppo che ha partecipato all'ultimo raduno di Nations League sono rappresentate da Beatrice Merlo e Giada Greggi, tornata a disposizione dopo l’operazione alla spalla. Saranno presenti anche Flaminia Simonetti, Annamaria Serturini e Aurora Galli, che non erano partite per il match di Swansea insieme alla squalificata Lucia Di Guglielmo. Da mercoledì 11 a domenica 15 giugno è stato organizzato un team holiday camp al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

L’elenco delle convocate:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Martina Piemonte (Lazio).