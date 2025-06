Pierluigi Collina, presidente del Comitato Arbitrale FIFA, ha commentato le novità tecnologiche a disposizione degli arbitri impegnati al prossimo Mondiale per Club: "Sono certo che, per tutti i 117 ufficiali di gara selezionati per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, essere tra coloro che partecipano alla competizione per la prima volta in assoluto sia un'esperienza molto emozionante, perché entreranno a far parte della storia del calcio. Queste innovazioni dimostrano l'impegno della FIFA nell'utilizzo della tecnologia e nel miglioramento dell'esperienza calcistica complessiva, con particolare attenzione al miglioramento della trasparenza e della comprensione delle decisioni arbitrali".