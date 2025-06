Voti impietosi della Gazzetta dello Sport per gli azzurri che ieri hanno subito un pesante ko a Oslo contro la Norvegia. Pessimo Spalletti: 3 per il c.t. azzurro. Male anche gli interisti.

4 Bastoni - In ordine di tempo, il primo colpevole del crollo: sbaglia due volte sull’1-0, perde palla e tiene in gioco Sorloth. Solo una chiusura pulita su Haaland.

4 Barella - Il motore è in riserva sparata: è spento, lo avevamo già visto a Monaco con l’Inter. Anche quando si sposta al centro, non ispira granché meglio.

4,5 Frattesi - Non funziona neppure l’uomo che era stato della provvidenza. Non stavolta: prova a tamponare su Berge, non gli riesce mai un’incursione.

s.v.​​​​​​​ Dimarco

3 Spalletti - Ok le assenze, ma presenta un’Italia troppo svuotata, senza forze fisiche e mentali, per essere vera. E lui la cambia tardi, uomini e sistema: ma perché?