Stale Solbakken, ct della Norvegia, ha parlato così ai microfoni di RAI Sport della sfida contro l'Italia in programma questa sera: "Una grande opportunità, ma per entrambe. C'è equilibrio, l'Italia ha un grande ct. Speriamo di fare il meglio, ma non sarà semplice".

Come approccerete?

"Nonostante le assenze, l'Italia è comunque forte. Non mi aspettavo Zappacosta a destra, ma per il resto sono abituati a giocare insieme".