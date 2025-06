Appena verranno risolti gli ultimi aspetti burocratici, Cristian Chivu diventerà ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex difensore nerazzurro - conferma il Corriere della Sera - metterà la firma su un accordo biennale e guadagnerà 2 milioni di euro più bonus a stagione. "Non ci sono i tempi tecnici per la presentazione alla stampa, che perciò avverrà in California, dove i nerazzurri disputeranno il Mondiale per Club", aggiunge il quotidiano generalista.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!