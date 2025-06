Federico Cherubini, AD del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del calendario della Serie A parlando del passaggio di Cristian Chivu dagli emiliani all'Inter: "A conferma del rapporto, c’è stata massima correttezza dell’Inter nel momento in cui ci hanno comunicato di voler parlare con Chivu. Noi avevamo già detto che avevamo un’opzione unilaterale, ma non volevamo farlo: estendere il contratto unilateralmente non aveva senso, bisognava prima incontrare Cristian per capire se ci fossero le condizioni per proseguire. Non ci sono state. Con reciproca soddisfazione per quello ce è stato fatto insieme in questi mesi, auguriamo un grande cammino a Cristian. E da domani ci metteremo a trovare un sostituto". Daniele De Rossi e Alberto Gilardino possibili sostituti? "Sono nella lista come tanti altri perché, al di là dei profili che già seguivamo, abbiamo avuto proposte da tante persone che vedono Parma come realtà importante

Cherubini ha anche parlato del futuro di Yoan-Ange Bonny, inseguito dai nerazzurri: "Io credo che le resistenze saranno solo nel trovare le giuste condizioni per accompagnare i percorsi di carriera che alcuni ragazzi meritano di fare. Ha tanti club interessati: sicuramente non ostacoleremo la trattativa. Ma sarà una trattativa serrata per rispettare le esigenze di un club come Parma". Dopo la cerimonia, è arrivata in zona mista anche una domanda su Giovanni Leoni: "Escludevo Leoni perché lo considero ancora in evoluzione e penso che per lui sia importante consolidare questi segnali importantissimi che ha dato alla sua prima stagione in Serie A. Vorremmo tenerlo e attualmente non è sul mercato".

