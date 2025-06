Il tema dei recuperi delle partite di campionato, diventato particolarmente spinoso nella stagione appena finita in archivio, adesso sarà trattato a dovere e nei tempi giusti. Lo garantisce il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli in zona mista post-presentazione del calendario di Serie A: "Posso anticipare che nell'assemblea che terremo l'1° luglio faremo un regolamento oggettivo sui recuperi affinché non ci siano più discussioni su come, dove e quando farli. Lo abbiamo già impostato, non vi posso dare anticipazioni perché devo prima parlarne con le società, ma ci ho già lavorato e sarà una cosa oggettiva che tutti voi saprete esattamente, se una partita verrà rinviata, quando verrà rigiocata".

Che Serie A è nata quest'oggi?

"Il calendario è sempre molto interessante e il fatto che sia asimmetrico credo che sia una cosa molto stimolante, quindi aspettiamo tutti con interesse come verranno collocate le partite nell'ambito delle giornate. Penso abbiate, insieme ai tifosi, apprezzato che quest'anno abbiamo dato il calendario con un mese di anticipo, così ci si riesce a organizzare meglio. Per raggiungere la perfezione dovremo dare un po' prima anche le partite, proprio perché uno vuole sapere se la sua squadra del cuore gioca il sabato o la domenica. Non è facile e se non lo si fa non è per mancanza di volontà, ma perché è difficilissimo senza sapere le date delle partite delle coppe, che in maniera importante ci limitano nelle scelte".