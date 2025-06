Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta così il calendario della Serie A 2025-2026, che vedrà la squadra rossoblu avversaria dell'Inter alla penultima di andata e all'ultima di ritorno: "Guardando un po’ più avanti, a dicembre entreremo nella nostra Coppa Italia e a fine gennaio avremo altre sfide di livello nel periodo cruciale per la Fase Campionato dell’Europa League, quindi la gestione delle forze e la disponibilità del gruppo saranno fondamentali. Vogliamo arrivare in primavera a giocarci tanto, l’ho detto molte volte e cosi è stato nella stagione appena finita: le ultime giornate saranno ricche di sfide stimolanti e impegnative, e dalla nostra avremo come sempre un pubblico che fa la differenza”.