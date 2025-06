Paul Scholes, leggenda del Manchester United, si spende in difesa di Rasmus Højlund, l'attaccante danese dei Red Devils finito prepotentemente nel mirino dell'Inter per l'estate. Dal suo talk show The Overlap, Scholes ritiene che l'ex Atalanta debba godere di una nuova chance in Premier League: "Io lo terrei. So che non è stato un granché, ma è un ragazzo di 22 anni a cui è stato chiesto di giocare come unica punta per il Manchester United per due stagioni. Ha dovuto giocare ogni singola settimana perché era praticamente l'unico attaccante. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni. Il Manchester United dovrebbe avere almeno tre attaccanti di alto livello, visto come giocano oggi. Lo terrei lì se prendessero Victor Osimhen e Viktor Gyökeres".

Scholes prosegue: "Højlund ha avuto molte difficoltà ultimamente. Se un attaccante non sta bene e non ha fiducia in se stesso, l'allenatore lo mette in panchina e gli dice: 'Siediti e guarda'".