Dopo che è evaporata l'ipotesi Inter, che lo aveva cercato negli ultimi giorni così come Atalanta e Fiorentina, il Genoa e Patrick Vieira hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2026. Il nuovo accordo tra il Grifone e il tecnico francese scadrà a giugno 2027 e verrà formalizzato nei prossimi giorni. Lo riporta Sky Sport.