Gli Urawa Red Diamonds, una delle tre avversarie dell'Inter nel girone del Mondiale per Club, sono già arrivati a Portland, dove hanno stabilito il loro quartier generale per la competizione all'interno delle strutture della University of Portland, e hanno persino annunciato un nuovo acquisto. Approfittando della speciale finestra di mercato che si chiude il 10 giugno, la compagine nipponica ha infatti annunciato l'ingaggio di Hiiro Komori, un ventiquattrenne attaccante proveniente dal JEF United Chiba che ha firmato fino a metà 2027.

La scorsa stagione Komori è stato in prestito per sei mesi al Sint-Truiden, nella prima divisione belga, senza avere troppo spazio. Ha però ottenuto grossi numeri nella seconda divisione giapponese, segnando 37 gol in 78 partite.