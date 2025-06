In pochi giorni è accaduto davvero di tutto all'Inter. Dalle speranze ancora vive su due fronti, sono arrivate le sconfitte sul campo (quella in Champions particolarmente dolorosa) che hanno indebolito il morale di tutta la tifoseria. Se ciò non fosse bastato, è arrivata anche la telenovela per la scelta del nuovo allenatore, che ha coinvolto i nerazzurri in due giorni molto convulsi. C'è stato il viaggio di Ausilio a Londra, la porta blindata a doppia mandata da una società forte finanziariamente come il Como, dunque la scelta di Chivu. Una scelta che ricade sull'obiettivo di fornire correttivi agonistici e nuova linfa dopo il ciclo di Simone Inzaghi.

La dirigenza del Biscione non ha voluto intraprendere un vero e proprio stravolgimento, optando per la prosecuzione sull'onda di lunghezza della continuità, anziché della discontinuità e della rottura. Il clamoroso epilogo di Monaco di Baviera ha reso nefasto il risultato sportivo, e il gruppo è apparso svuotato al termine di una stagione lunghissima. Una stagione all'interno della quale l'Inter, seppur con un avvio talvolta claudicante, era riuscita ad esprimere un gioco brillante, lucido e saggio.

Chivu ha poca esperienza in Serie A, ma la sua conduzione tecnica a Parma è apparsa buona, sapendo stravolgere il morale di un gruppo che, con Pecchia, non riusciva ad uscire dal vortice dei risultati negativi. Anche in termini di letture delle partite il neo tecnico dei nerazzurri ha saputo sorprendere in positivo. In attesa di scoprire le mosse di mercato in entrata e in uscita, l'Inter scommette sul tecnico che vanta un pedigree di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte nella massima serie italiana. I tifosi s'aspettavano certamente ben altro (ne sono una prova limpida le polemiche social e non solo) ma questo è l'esito e il nuovo cammino parte da qui. Sono stati giorni intensi. Sarà un'estate di passione, tra Mondiale per Club, mercato e poi a fine agosto l'inizio del nuovo campionato.