Quale futuro per Asllani e Frattesi? Risolto l'enigma nuovo allenatore, adesso all'Inter è arrivato il momento di valutare con attenzione le mosse sul mercato, anche quelle in uscita. Da monitorare con attenzione in particolare la situazione dei due centrocampisti.

Con la permanenza di Inzaghi - secondo il Corsport - Frattesi sarebbe partito certamente. Ma ora torna tutto in ballo. Da capire la sua idea, ma è chiaro che l'ex Sassuolo potrebbe trovare più spazio con la gestione Chivu. In bilico anche Asllani come vice di Calhanoglu: Inzaghi non era soddisfatto, Chivu potrebbe avere idee diverse.

"Alle valutazioni tattiche del nuovo tecnico, su queste due situazioni si affiancheranno quelle societarie visto che sia Frattesi sia Asllani in caso di cessione avrebbero liberato il posto in rosa e aumentato le risorse di mercato. A questo punto c’è un’altra variabile da considerare, legata in maniera inevitabile alle trattative da condurre nell’estate che sta per cominciare", si legge.