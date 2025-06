L'Ad del Milan Giorgio Furlani ha parlato direttamente dalla cerimonia di presentazione dei calendari della Serie A. Focus del dialogo la prossima stagione, ma non solo: "A fine stagione avevamo detto che avremmo fatto annunci e mi pare di averne fatto un paio, la stagione vecchia è chiusa, si riparte e dobbiamo fare molto molto meglio. Allegri? È un vincente, ha portato a casa 14 trofei in carriera, quindi meglio di così non si poteva". Le parole riprese da Tmw.