Tappa nelle Marche per il vicepreidente dell'Intter Javier Zanetti, che è stato ospite della Vis Stella al campo “Orlando Marconi” per salutare un gruppo dei giovani calciatori che parteciperanno al Vis Stella Summer Camp, campus estivo per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, realizzato in collaborazione con la scuola di calcio “Leoni di Potrero”, diretta proprio dal vice presidente nerazzurro. Zanetti ha voluto dire anche qualche parola ai ragazzi presenti: "Nei nostri camp insegniamo la cultura del lavoro, del rispetto per avversari e compagni e ripenso ai miei inizi in Argentina, quando giocavamo su campi dove non c’era l’erba come qui, ma erano in terra battuta. Questo però non ci impediva di divertirci e di sognare di diventare un giorno dei calciatori veri".

Zanetti prosegue: "Se ho potuto realizzare il mio sogno lo devo prima ai miei genitori e poi, una volta che sono arrivato in Italia, alla nostra società che mi ha accolto come in una famiglia e questo valeva molto per me. Ora ho un figlio di 13 anni che gioca nelle giovanili dell’Inter, ma l’importante è che lui e tutti i bambini che giocano al calcio si divertano e stiano insieme. Non dovranno mai smettere di sognare e dovranno capire che sul loro cammino incontreranno anche delle difficoltà che dovranno imparare a superare, perché in questo modo diventeranno più forti». Zanetti ha poi incontrato alcuni tifosi per un aperitivo al ristorante “Papillon” di Porto d’Ascoli per poi cenare al ristorante “Da Federico”, sul lungomare di San Benedetto del Tronto. In tanti hanno provato a chiedere un parere su Cristian Chivu senza però ricevere risposta.