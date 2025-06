Dopo la mortificante sconfitta contro la Norvegia, Nicolò Barella si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la debacle della Nazionale italiana: "Sconfitta che fa male, perché la partita era molto importante. Però c'è ancora tempo, ci sono tante partite da giocare prima che finisca il girone di qualificazione. Cercheremo di impegnarci al massimo per raggiungere il traguardo. Non mi aspettavo questo risulato per come l'abbiamo preparata, però noi abbiamo dato spazio alle loro ripartenze, era ciò che volevamo e sono stati letali. Mondiale più lontano? Sicuramente è un dispiacere non avere giocato gli ultimi, ma può succedere di tutto. Non bisogna essere negativi perché la negatività non porta niente di buono, bisogna continuare con positività cercando di migliorare perché non è questo il nostro valore. Preoccupazione per il livello del calcio italiano non ne ho, però bisogna riflettere. Erano due situazioni completamente diverse anche se sono state partite simili, quella con l'Inter e questa con la Nazionale; non è andato bene quasi niente. L'unica cosa che bisogna fare è rialzarsi col lavoro".

Barella parla anche ai microfoni di RAI Sport: "Dobbiamo rimboccarci le maniche perché la strada è ancora lunga. Dopo il 3-0 si sono abbassati, ci hanno chiuso gli spazi e abbiamo fatto fatica. Da queste partite dobbiamo imparare e impegnarci ancora di più. Il calcio è strano, possono succedere tante cose. Dobbiamo essere positivi perché la negatività non porta nulla di buono. Umore? Dispiaciuti, avevamo sognato una partita diversa”.