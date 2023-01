Qualche problema per Zanetti in vista della trasferta di Milano domani sera contro l'Inter. Il tecnico dell'Empoli, oltre allo squalificato Marin, dovrà rinunciare anche a Ismajli, Grassi, Tonelli e Destro. In difesa spazio a De Winter accanto a Luperto, mentre Haas-Henderson è il ballottaggio per il ruolo di regista. In attacco il tandem Caputo-Satriano.

PROBABILE EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Haas, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.