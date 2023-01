Sono 22 i giocatori convocati da Davide Ballardini per Cremonese-Inter, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A, in programma domani allo stadio Zini di Cremona (fischio d'inizio ore 18). Ecco la lista completa, nella quale non si leggono i nomi di Luka Lochoshvili e Giacomo Quagliata: