È iniziata la preparazione del Cagliari di Davide Nicola per la partitta di sabato 28 dicembre contro l'Inter. Dopo la partita persa a Venezia, i rossoblu si sono subito ritrovati al CRAI Sport Center per una seduta di allenamento: i calciatori più impiegati nel match di ieri hanno svolto dei lavori di scarico; per gli altri attivazione ed esercitazioni tecniche, accompagnate da conclusioni a rete. A chiudere la sessione delle partite giocate su campo ridotto. Lavori individuali per Zito Luvumbo. La squadra si ritroverà domani mattina per una nuova seduta.