Il Cagliari si prepara ad affrontare l'Inter e Nicola deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. Secondo il Corriere dello Sport in attacco potrebbe rivedersi dal 1' Gaetano a supporto di Piccoli in attacco (Luvumbo è out) mentre in difesa sarà regolarmente presente Mina: il colombiano ha superato il lieve risentimento al polpaccio accusato a Venezia. A centrocampo viaggia verso la conferma la linea a quattro con Zortea, Deiola, Adopo e Makoumbou.