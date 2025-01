Vincenzo Italiano ha convocato 24 giocatori per la trasferta in programma domani a Milano, dove il Bologna sarà ospite dell'Inter per il recupero della 19esima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45). Ecco l'elenco, nel quale non compaiono lo squalificato Lucumi e gli infortunati di lungo corso El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Miranda, Posch;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski;

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Orsolini.