Il Bologna ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della trasferta a Milano di mercoledì contro l'Inter. Per i titolari dell'ultimo match seduta di scarico in palestra, corsa ed esercitazioni tecniche in campo per gli altri. Domani i rossoblu svolgeranno un allenamento a porte chiuse a Casteldebole, poi il tecnico Thiago Motta sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli