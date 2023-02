Thiago Motta recupera Soumaoro, Orsolini e Sansone: il primo dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa, mentre l'ex Ascoli sarà confermato alto a destra. Per il resto, squadra in campo col 4-2-3-1 con il dubbio in attacco: Barrow oppure Soriano finto centravanti? Restano ai box Arnautovic, Bonifazi, Zirkzee e Bagnolini.

PROBABILE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Dominguez, Soriano; Barrow.