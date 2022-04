Dopo il 2-2 di ieri con l'Udinese, il Bologna di Mihajlovic inizia a preparare il recupero tanto atteso contro l'Inter in programma mercoledì sera al Dall'Ara (ore 20.15).

I rossoblu, rispetto alla partita contro i friulani, recuperano certamente Soumaoro e Arnautovic che hanno scontato il turno di squalifica. E si attende l'esito del ricorso per Medel. Da valutare, invece, Schouten, Skorupski e Vignato, out ieri per un virus. Difficile, infine, il recupero di Dijks, arresosi nel riscaldamento pre-gara per a risentimento all’adduttore sinistro