Davide Calabria dovrà restare ai box per circa tre settimane in seguito alla distorsione della caviglia sinistra rimediata nel match di Coppa Italia contro l'Empoli di martedì scorso: il terzino del Bologna, sicuramente assente contro Napoli e Atalanta, con buona probabilità dovrà dare forfait anche per la sfida con l'Inter in programma a Pasqua, il prossimo 20 aprile.