In vista di giovedì, giorno della semifinale con l'Inter, Gasperini spera di recuperare una pedina importante del suo scacchiere. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo del tecnico dell'Atalanta è quello di poter contare su Ruggeri, fuori con la Lazio e in campo ieri per una sessione ancora individuale di lavoro. Sicuri assenti, invece, Scamacca e Retegui.

"Il 30 agosto scorso in campionato è finita 4-0 per i nerazzurri campioni d’Italia, ma era tutta un’altra Atalanta. Dietro Retegui giocarono Samardzic e Brescianini. Lookman era in panchina, da poco reintegrato dopo le sirene parigine di mercato e De Ketelaere entrò a dieci minuti dalla fine quando ormai la partita era già scivolata via da tempo. Giovedì sarà tutta un’altra partita", ssicura la rosea.