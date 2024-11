Sarà un Arsenal non in salute e pieno di certezze come era fino a qualche settimana fa, secondo l'analisi odierna su Tuttosport. I Gunners, si legge, sono forse nel peggior momento degli ultimi due anni: un punto in tre gare in Premier League e quinto posto in classifica a -7 dal Liverpool. L'obiettivo dichiarato è vincere la Premier e un passaggio a vuoto del genere potrebbe già rivelarsi determinante.

Le ragioni del momento di down sono da ascrivere in particolar modo agli infortuni, su tutti quello di Odegaard, il cervello della squadra, fuori da settembre per un problema a una caviglia. Il capitano della squadra è però vicino al recupero, si allena con la squadra e potrebbe anche essere convocato. Più lontano il rientro di Calafiori, probabilmente tornerà solo dopo la sosta.

Altra notizia recente è quella delle dimissioni del direttore sportivo Edu, che ha ufficializzato l'uscita dal club senza specificare le ragioni. Secondo alcuni rumors avrebbe accettato la proposta di Evangelos Marinakis, proprietario di Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave, come ad del gruppo.