"Questa Coppa per noi è davvero tanto importante. Ma non è importante solo la Coppa, ma anche il fatto di aver cambiato la partita ancora una volta, è una bella sensazione per il gruppo", ha detto Christian Pulisic a Sportmediaset dopo aver festeggiato la Supercoppa vinta ai danni dei cugini dell'Inter sotto il cielo di Riad.

Può essere la svolta Conceição? E cosa ha dato il suo arrivo?

"Sì, avete visto oggi questa fame di cui parla Conceição. Abbiamo cambiato la partita da 2-0, questa è il grande spirito della squadra".

Cosa ti ha sorpreso di Conceição?

"L'intensità ogni giorno, anche in allenamento. Ci dice che dobbiamo avere fame, che è più importante della tattica".