Eliminata la Juventus, ora davanti al PSV Eindhoven si aprono due possibilità agli ottavi di finale di Champions League: Arsenal o Inter. Nel secondo caso sarebbe un ritorno a casa per Ivan Perisic, autentico trascinatore degli olandesi nel playoff, che Ismael Saibari ha descritto così parlando a UEFA.com: "È un grande giocatore e anche una grande persona - le parole pronunciate dall'MVP della sfida di ieri sera al Philips Stadion -. Siamo davvero felici di averlo con noi perché porta molta qualità e molta esperienza. Ci aiuta in campo e fuori dal campo, soprattutto me. Parlo molto con lui, quindi sono davvero felice che sia qui".