A margine della partita contro il Cerezo Osaka persa per 3-2, il giovane centrocampista (classe 2006) del Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club spiegando quali sono gli obiettivi della sua squadra in questa tournée nipponica sin qui avara di risultati: "Siamo qui per conoscerci e fare le cose insieme. Dobbiamo diventare un gruppo il più velocemente possibile per essere pronti per la prima partita di Ligue 1. L'allenatore è molto coinvolto, ha uno stile di gioco molto offensivo e ogni giorno ci dà consigli per avere successo.

Cerchiamo di applicare i suoi consigli e le sue istruzioni il più rapidamente possibile".