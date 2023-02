Marko Grujić, centrocampista serbo del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Champions League contro l'Inter. Fotografia sul momento dei portoghesi: "Abbiamo già vinto alcune partite in trasferta, ma teniamo i piedi per terra. Sappiamo che domani sfidiamo una grande squadra, cercheremo di fare una buona prestazione e giocare un'ottima partita. Non sappiamo come andrà, ma cercheremo di dare il massimo e seguire i principi che abbiamo studiato. È importante giocare con fiducia".