La prima partita a San Siro è da dimenticare per Jindřich Staněk, portiere del Viktoria Plzen, ieri bucato quattro volte dall'Inter: "Potevamo evitare tutti i gol che abbiamo concesso - ha detto a Uefa.com -. Per quanto riguarda l'ultimo ho facilitato il lavoro a Lukaku perché sono caduto troppo presto. Dobbiamo segnare anche le occasioni più piccole che creiamo, è un peccato che abbiamo incassato l'1-0 e il 2-0 in pochi minuti".