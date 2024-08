Giornata di presentazione alla stampa oggi per Adrian Semper, nuovo portiere del Pisa, squadra che domani ospiterà l'Inter all'Arena Garibaldi per un'amichevole pre-campionato. "Se giocherò? Questa è una domanda per il mister - ha risposto sorridente il portiere croato -. Inzaghi è un allenatore di un altro livello, mi piace tanto. Abbiamo già parlato, ha tutto quello che serve per fare una grande stagione".