Dopo l'amichevole contro la Pro Patria, che ha chiuso il ritiro della formazione nerazzurra in Valtellina, l'attaccante del Pisa Nicholas Bonfanti ha parlato ai microfoni di PuntoRadio raccontando le sue sensazioni di questi primi giorni di preparazione: "Queste due settimane solo sensazioni di positività. Abbiamo dato tutto ciò che ci ha chiesto il mister, abbiamo corso tanto. Abbiamo gettato le basi per fare una grande annata. Il gol? Per me è ciò che conta di più, come ben sapete cerco soltanto di fare quello. Devo migliorare, devo cercare di prendere il più possibile da Filippo Inzaghi. Mi dà un bel po’ di consigli, cercherò il più possibile di metterli in pratica".

Venerdì all'Arena Garibaldi arriverà l'Inter, una sfida non banale per lui che è cresciuto proprio nel vivaio interista: "Cercherò di viverla come una partita di campionato. Avendoci giocato e tifandola, sarà una bella sfida”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!