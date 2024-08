E' finito 1-1 il derby amichevole tra i fratelli Inzaghi andato in scena ieri sera all'Arena Garibaldi di Pisa. I padroni di casa si sono fatti raggiungere al fotofinish dall'Inter, per l'1-1 finale che SuperPippo ha commentato così in conferenza stampa: "Ho visto un buono spirito, spero che questa partita dia fiducia all'ambiente. Non bisogna montarsi la testa perché il percorso è ancora lungo e dobbiamo migliorare - le sue parole -. La squadra mi è piaciuta, devo essere sincero. Era una gara prettamente difensiva, questo ci ha esaltato. Dobbiamo migliorare nel possesso palla, ma è normale questa cosa".