"Quando affronti queste squadre, che sono piene di energie e di entusiasmo, oltre ad avere una forza, non è sufficiente giocarsela anche se sei al 100 per cento per portare a casa il risultato", ha ammesso Fabio Pecchia ai canali ufficiali del Parma dopo la sconfitta rimediata ieri pomeriggio a San Siro contro l'Inter.

Sulla prestazione fatta dalla squadra:

"Ho visto tante cose buone, questo a noi serve per il nastro campionato e per quello che dobbiamo fare, queste partite ci servono proprio per questo. Quello che ho chiesto ai miei, anche alla fine sul 3-1, era di andare a cercare il gol, perché per vincere le partite bisogna segnare. Questa è la mentalità giusta per me, concedere occasioni all’Inter non è una cosa fuori dal comune, noi ci siamo anche difesi bene. La nostra mentalità è andare su ogni campo per cercare il gol, il primo tempo, nelle poche occasioni, noi potevamo trovare la via del gol. È stata una gara dove abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sono situazioni che servono per migliorare le nostre performance. C’è stata una bella mentalità da parte dei miei, considerato l’avversario. Ci siamo saputi difendere, l’Inter ci ha costretto. Ma quando abbiamo avuto la voglia di andare a pizzicarli alti, lo abbiamo fatto con forza e con voglia. I miei devono prendere grandi spunti per il nostro miglioramento".