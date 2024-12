"È stata una gara difficile, ma abbiamo dato prova di poter affrontare tutte le squadre. Purtroppo, non siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo. Non è facile venire qui a Milano a giocare contro i campioni d’Italia, ma abbiamo giocato nel modo giusto", ha detto con qualche rammarico da portare a casa, il centrocampista del Parma, Hernani Jr, al termine del ko di San Siro incassato ieri pomeriggio contro l'Inter ai canali ufficiali del club emiliano.

"Ora dobbiamo continuare a lavorare, credere in quello che stiamo facendo. A San Siro non siamo riusciti ad esprimerci bene in contropiede, se avessimo segnato lì, la partita sarebbe potuta essere diversa. Noi lavoriamo tutta la settimana per vincere, dobbiamo tenere stretto quello che di buono abbiamo fatto contro l’Inter. Dobbiamo lavorare e crederci perché non esistono gare facili. Ogni settimana analizziamo le partite passate e cerchiamo di migliorare. Ora testa al Verona, un avversario diretto" ha concluso.