Vittoria di prestigio per il Parma, che dopo aver battuto il Milan fa cadere anche la Lazio al Tardini. Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo gialloblu, Fabio Pecchia preferisce non fare commenti sulla classifica e puntare il mirino sulla sfida di venerdì contro l'Inter: "Ci sono due Serie A, da una parte queste squadre che fanno un campionato e dall'altra il resto. Noi pensiamo alla prossima, abbiamo un'altra partita difficile".

Poi un commento sull'infortunio di Charpentier: "Spero non sia nulla di grave, è un grande dispiacere. Lavoriamo da tre anni con lui e si vedono i risultati, soddisfazione per lui, per lo staff e per il club. Mi dispiace molto".