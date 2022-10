"Ci teniamo a non prendere gol. Marcare Cheddira non è stato diverso che marcare qualche altro attaccante: l'attenzione è sempre la stessa con chiunque abbiamo davanti. Chi ha giocato meno stasera ha provato a mettersi in mostra perché in allenamento ci proviamo sempre e queste serate vanno sfruttate" ha detto in conferenza stampa dopo il successo contro il Bari, Alessandro Circati, difensore centrale del Parma, prossimo avversario dell'Inter agli ottavi di Coppa Italia.