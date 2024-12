All'indomani della sconfitta incassata dal Como contro l'Inter, Cesc Fabregas ha voluto rendere omaggio agli oltre 2800 tifosi lariani giunti a San Siro per supportare la squadra in trasferta: "Grazie a tutti i tifosi lariani per il vostro incredibile supporto di ieri e per tutto quello che ci date ogni singolo giorno. Sentiamo la vostra passione e continueremo a lavorare sodo per rendervi orgogliosi. Buon Natale a tutti e vi aspettiamo al Sinigaglia per un'altra grande partita. Forza Como!", il messaggio postato su Instagram dal tecnico spagnolo.