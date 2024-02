Arrivato in postazione Movistar+ dopo la partita persa contro l'Inter, il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak esprime fiducia in vista della sfida di ritorno: "Prendiamo gol per un errore, che è normale nel calcio. Ma dobbiamo rialzare la testa. Manca una partita e faremo del nostro meglio per passare il turno. Abbiamo fatto molto bene in difesa nel primo tempo. Nella ripresa all'inizio loro hanno avuto due o tre occasioni in cui noi non siamo stati perfetti e, in partite come queste, devi essere perfetto in tutto, altrimenti vieni punito"..