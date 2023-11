Uscito malconcio dal match di Champions del Bernabeu, perso dal Napoli 4-2 contro il Real Madrid, Piotr Zielinski ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche rispondendo così ai cronisti in zona mista: "Sto abbastanza bene - le sue parole riportate da TMW - Ho preso una botta, vediamo domani (oggi, ndr) come starò perché sicuramente mi farà più male".

Da capire se il polacco smaltirà il dolore in tempo per essere in campo contro l'Inter, nel prossimo impegno degli azzurri in campionato: "Ci sentiamo bene, peccato che stasera (ieri sera, ndr) potevamo sfruttare qualche occasione in più e portare a casa un risultato positivo. Ora abbiamo una gara dura con l’Inter domenica, dobbiamo recuperare e vincere questa partita".