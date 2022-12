Nonostante il pesante ko subito in amichevole dal Napoli per mano del Lille, Luciano Spalletti si presenta davanti ai microfoni di Sky Sport col sorriso sulle labbra, per poi tornare serio per parlare della prestazione dei suoi: "Noi non possiamo fare dei calcoli, dobbiamo andare sempre forte - le sue parole -. In questo momento le gambe non ci supportano e le cose fatte a metà si pagano a caro prezzo. Serve una stretta mentale, dobbiamo capire che dobbiamo fare di più tutti a livello individuale. Kvaratskhelia? Sta migliorando, gli sto dando minutaggio. il professionista è perfetto, va solo fatto lavorare".