Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli ha parlato così a DAZN dopo il pari di San Siro: "Nessuno si aspettava che fossimo così in alto, siamo contenti di aver chiuso questo mini-ciclo davanti a tutti. Dobbiamo migliorare, ma la strada è giusta. Siamo cresciuti sul piano della maturità perché dopo la brutta sconfitta in casa reagire e fare una grande partita è un buon segnale. E' sintomo di squadra, gruppo serio e importante. Siamo ancora a metà del campionato, ma questi aspetti ce li portiamo dietro. Dopo l'anno scorso c'è stato un periodo brutto, ho lavorato tanto e sono contento dell'inizio di stagione fatto sia qui sia con la nazionale. Il gruppo è partito in maniera importante e sono contento delle mie prestazioni. Devo continuare così".