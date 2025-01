Dopo la vittoria per 1-0 dello scorso martedì contro l'Aston Villa, l'allenatore del Monaco, Adi Hutter ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche sul prossimo impegno di Europa in programma a San Siro contro l'Inter nell'ultima sfida valida per la fase campionato di Champions League: "Prima di tutto, sono davvero felice di questa vittoria. Nonostante la nostra situazione attuale, vorrei congratularmi con la mia squadra per le sue prestazioni e il suo coraggio perché i miei giocatori hanno combattuto dall'inizio alla fine contro una bella formazione di Premier League. Ora abbiamo 13 punti, l'obiettivo delle sbarramenti è stato raggiunto, quindi ne siamo molto contenti".

Possiamo parlare di rilancio?

"Sì, bisognerà confermarlo di nuovo ma è una bella serata europea. Siamo qualificati per i play off, questo era l'obiettivo principale all'inizio della stagione. Ora andremo sul prato dell'Inter la prossima settimana, vedremo cosa succederà in classifica. In ogni caso, andremo lì per fare del nostro meglio e spero che questa vittoria ci dia di nuovo fiducia".

