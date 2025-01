Adi Hutter ha parlato così in esclusiva per Amazon Prime Video, alla vigilia di Inter-Monaco: "Mi aspetto un match duro, l'Inter è una delle migliori squadre d'Europa. Non vediamo l'ora a giocare questa gara, in questo stadio, in questa competizione. Credo che questa sia una delle partite più importanti che possiamo giocare".

Che filosofia di gioco servirà domani?

"Penso che il calcio cambi ogni paio d'anno. Nella mia idea, quando ho iniziato ad allenare, pensavo molto a un gioco di possesso ma poi mi dicevo: 'Cosa dobbiamo fare una volta persa la palla?'. Non conta se giochi tenendo la palla o in contropiede, dipende dalla situazioni che si presentano. Il mio approccio al calcio prevede un'idea chiara sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Il calcio è fatto di transizioni, che tu abbia la palla o meno. E' una questione di equilibrio".

Conosce l'espressione 'corto muso'? L'Inter è familiare all'1-0 in Europa.

"No.. E' come il catenaccio? Va bene vincere 1-0, anche se io preferisco vincere con più di un gol. Ma a volte può essere utile".