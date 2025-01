Come si fa a battere l'Inter? A rispondere è Fikayo Tomori, primo dei giocatori del Milan a rispondere ai microfoni di Sportmediaset per presentare la finale di Supercoppa di questa sera da disputare contro l'Inter. "Dobbiamo essere forti nei duelli e cercare di fare più gol di loro. L'ultima partita giocata e vinta contro di loro non conta perché questa è una finale ed è una partita secca. Sappiamo bene che loro sono forti e che dobbiamo fare una buona gara per vincere", ha detto il difensore rossonero.

L'eventuale vittoria può cambiare la stagione?

"Sì, ogni trofeo è un punto di riferimento per cambiare la stagione. Finora non abbiamo fatto la stagione che volevamo, oggi abbiamo una opportunità per vincere un trofeo e sono sicuro che se dovesse accadere la nostra stagione cambierebbe".

Come vi ha cambiati Conceição?

"Abbiamo cambiato allenatore, lui sta facendo un buon lavoro in poco tempo. Io sono focalizzato a far bene per me stesso e per la squadra e quando il mister mi chiama in causa faccio di tutto per vincere".