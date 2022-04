E' Stefano Pioli, tecnico del Milan, il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per analizzare attraverso le domande dei giornalisti presenti l'amaro epilogo del derby di Coppa Italia, perso 3-0 contro l'Inter. Ecco le sue parole:

Il tuo stato d'animo.

"Io sono deluso come i miei giocatori perché volevamo la finale, ma sono molto motivato per la prossima partita. Ci sono due possibilità: piangerci addosso o dimostrare le nostre qualità. Sfutterermo questa occasione".

Riuscirai a mettere un punto stanotte e ripartire?

"E' sempre una questione mentale. Non siamo stati impeccabili in difesa, c'è delusione, non siamo riusciti nel nostro obiettivo".

Il gol annullato a Bennacer, cosa ci dici?

"Me l'hanno fatto rivedere, si vede benissimo che tutti i difensori protestano per un fallo di mano (di Tomori ndr). Handanovic non protesta perché non è stato oscurato da Kalulu, quel gol poteva cambiare la partita. Abbiamo fatto la gara, l'Inter è stata brava fare gol nei momenti topici".

La migliore prestazione dell'ultimo mese, temi che il 3-0 potrebbe inficiare la corsa scudetto?

"Non deve essere così, dobbiamo pensare alle sfide che abbiamo superato in passato. Crediamo in quello che facciamo, domenica giocheremo contro una Lazio forte".