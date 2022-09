Nel post-partita di DAZN ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli: "L'Inter voleva dimostrare di essere superiore a noi per tanti motivi. Era una partita importante, per 70' abbiamo giocato da grande squadra. Ma quando ti rilassi un po' rischi. I miei ragazzi mi continuano a stupire: sono un allenatore felice. Siamo stati bravi a leggere la partita. Gli avversari non l'hanno preparata per aggredirci e noi abbiamo forzato poco la giocata. Mi piace quando i miei stanno in campo con consapevolezza e padronanza dei nostri mezzi. Grande determinazione anche nei duelli di ogni pallone. Abbiamo lavorato bene sotto palla senza concedere tantissimo".

L'Europa come si affronta?

"Siamo cresciuti tanto anche con l'esperienza del girone di Champions dell'anno scorso. La competizione richiede un tasso di concentrazione elevatissima. Il Salisburgo è una formazione molto pericolosa: occorre essere preparati".