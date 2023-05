Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato nel post-partita di Sky Sport: "Evidentemente non siamo riusciti a mettere in campo quello che avevamo preparato. C'è mancato anche l'aspetto nervoso per indirizzarla dove volevamo, abbiamo cercato la reazione, senza essere così precisi e determinati a farlo. Sicuramente non siamo contenti della gara che abbiamo fatto, consapevoli del ritorno: daremo tutto quel che abbiamo per ribaltarla e dimostrare che siamo più di così".